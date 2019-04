Strajk nauczycieli i egzamin ósmoklasisty. Mateusz Morawiecki: w czwartek przedstawimy formułę obrad okrągłego stołu

Strajk nauczycieli trwa. To już 9. dzień protestu. Nic nie wskazuje, by miał się wkrótce zakończyć. Tymczasem o godzinie 9 ósmoklasiści przystąpili do kolejnego egzaminu - z matematyki. Zapraszamy na naszą relację na żywo.

Strajk nauczycieli 2019. Morawiecki: obrady okrągłego stołu rozpoczną się w przyszłym tygodniu (PAP, Fot: Leszek Szymański)