"Sąd nad Judaszem" w Pruchniku. Jest reakcja Episkopatu

Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka - napisał w komunikacie zamieszczonym na stronie Konferencji Episkopatu Polski biskup Rafał Markowski. Tak zareagował na informację o kontrowersyjnym obyczaju, który wznowiono w Wielki Piątek w Pruchniku na Podkarpaciu.

„W kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Pruchniku 19 kwietnia, Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego” - czytamy w komunikacie bp. Rafała Markowskiego, Przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski.

"Sąd nad Judaszem" - zwyczaj budzący kontrowersje

O co chodzi? O kontrowersyjny zwyczaj praktykowany od XVIII wieku - "sąd nad Judaszem". To połączenie "topienia Marzanny" z sądem nad zdrajcą, który wydał Chrystusa na śmieć. Pod koniec XIX w. władzy carskie zabroniły tego rodzaju praktyk, które prowadziły często do antyżydowskich wystąpień. Tradycja przetrwała jeszcze w południowo-wschodniej Polsce do okresu międzywojennego, a następnie stopniowo zanikała. W tym roku niespodziewanie powróciła do Pruchnika po kilku latach przerwy.