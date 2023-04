Czy w Wielki Tydzień obowiązuje post? Kodeks kanoniczny wyjaśnia

Wielki Tydzień 2023 rozpoczął się 2 kwietnia. W tym dniu wierni wspominali przybycie Jezusa do Jerozolimy. Cztery dni później rozpoczną się natomiast obchody Triduum Paschalnego, które nawiązuje do ostatnich wydarzeń z życia Chrystusa, jego męki i zmartwychwstania. To jeden z najważniejszych okresów dla chrześcijan.