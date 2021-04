Wielki Czwartek. Media: Papież Franciszek odprawił mszę w domu ukaranego kard. Becciu

Papież Franciszek nie odprawił mszy w Wielki Czwartek w Bazylice Św. Piotra

Zobacz też: Wałęsa zaskakująco tłumaczy się z orderu dla abpa Głódzia

Kardynała Becciu ukarany przez papieża

Papież Franciszek ukarał kardynała Becciu we wrześniu 2020 roku. To wydarzenie wywołało niemałą sensacją. Jako przyczynę tej decyzji podawano nieprawidłowości finansowe, jakich dopuścić się miał duchownych. Chodziło nie tylko o zarządzanie watykańskimi funduszami, które miał przekazywać spółdzielni należącej do jego rodziny, ale także o zakup przez Watykan kosztownej kamienicy w Londynie.

Co więcej, kardynał Becciu zażądał od włoskiego tygodnika "L’Espresso" 10 milionów euro na cele dobroczynne. Prasa zarzuciła mu nieprawidłowości. Duchowny dodał, że został zniesławiony przez tygodnik. To doprowadziło do tego, że nie mógł on wziąć udziału w konklawe. Tym samym pozbawiono go szansy na wybór na papieża.