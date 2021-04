Krótsze godziny otwarcia sklepów przed Wielkanocą. Dobrze zaplanuj zakupy

W czwartek 1 kwietnia rozpocznie się Triduum Paschalne, czyli najważniejszy okres dla wszystkich chrześcijan. To również ostatnie dni, podczas których można zrobić świąteczne zakupy. Sprawdzamy godziny otwarcia sklepów w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Godziny otwarcia sklepów w Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Wielki Czwartek jest pierwszym dniem Triduum Paschalnego. Mimo iż jest to ważne święto, to sklepy mogą być otwarte, nie obowiązują również żadne ograniczenia w kwestii godzin pracy. Takie same zasady będą obowiązywały w Wielki Piątek.