Watykan. "Kary dla polskich biskupów to dobry znak"

Ksiądz Hans Zollner z Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich w rozmowie z PAP ocenił, że kary nałożone przez Watykan są "dobre". - Widać, że normy z dokumentu 'Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi' z 2019 roku są stosowane, a wierni i duszpasterze z nich korzystają, zgłaszając do Stolicy Apostolskiej przypadki zaniedbań ze strony biskupów - powiedział duchowny.

To właśnie w nim papież Franciszek ustanowił przepisy, jakie mają być zastosowane się w przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa seksualnego wobec osoby małoletniej lub chorej.

- To nie były przestępstwa wykorzystywania seksualnego, to były przypadki zaniedbań lub tuszowania i dlatego kary dla biskupa Janiaka i arcybiskupa Głódzia mieszczą się w ramach pełnych kar przewidzianych przez nowe przepisy - zapewniał Niemiec. Według niego teraz księża i świeccy mogą czuć się "zachęceni do zgłaszania przypadków, w których osoby odpowiedzialne w Kościele nie stosują norm prawa kanonicznego".