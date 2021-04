Jędraszewski na mszy w Wielki Czwartek. Mówił o zamykaniu kościołów i "ateizowaniu" państwa

Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy św. w Wielki Czwartek dużo uwagi poświęcił komunikatom, dotyczącym zamknięcia kościołów na czas Wielkanocy. - Mówią to ludzie, dla których Kościół jest zwykłym budynkiem. Mamy prawo zapytać się: skąd oni są? - mówił.

Arcybiskup Marek Pietraszewski wygłosił homilię podczas mszy św. w Wielki Czwartek, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Metropolita krakowski przywołał m.in. słowa Jana Pawła II.

- Postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa – powiedział, cytując polskiego papieża.

Jędraszewski skrytykował także osoby, które publicznie wypowiadają się na temat zamykania kościołów w Wielkanoc, a więc w trakcie narastającej trzeciej fali koronawirusa.

Wielki Czwartek. Abp Marek Jędraszewski wygłosił homilię

Metropolita krakowski mówił, że "nawet w samym Kościele doświadczamy tego, iż prawda bywa zaciemniania i to przez ludzi, którzy z racji swojego powołania i wybrania powinni być do końca jednoznacznymi świadkami prawdy Chrystusowej".

Zdaniem Jędraszewskiego duchowni z krajów ościennych "w niezrozumiały sposób" reagują na notę Kongregacji Nauki Wiary o parach homoseksualnych. Nawiązał do przykładu diecezji z Niemiec, której biskup na stronie internetowej umieścił tęczową flagę i napis: "Miłość nie jest grzechem".

"W Polsce podejmowane są próby tworzenia struktur analogicznych do tych na Zachodzie"

- Wiemy, że także w Polsce podejmowane są ostatnio próby tworzenia struktur analogicznych do tych, które znamy na Zachodzie – nowe wersje "Wir sind Kirche" ("My jesteśmy Kościołem" – red). Nie my jesteśmy Kościołem. My należymy do Chrystusowego Kościoła! Nie ma Kościoła bez Chrystusa! I o tym musimy pamiętać. O tę świadomość dla siebie i innych się modlić – stwierdził abp Jędraszewski.

- Wiele jest dzisiaj uciśnionych przez pandemię, cierpienia, choroby, nieszczęścia, upadek na duchu, apostazję z Kościoła, smutek, a nawet przerażenie wobec prześladowań Kościoła, chociażby tych spektakularnych z ostatniej Niedzieli Palmowej z Indonezji – kontynuował.

- My mamy ich odsyłać wolnymi. To jest nasze zadanie – powiedział, zwracając się do kapłanów.

Abp Jędraszewski o zamykaniu kościołów w trakcie trzeciej fali koronawirusa

- Słyszymy w mediach w ostatnich dniach nawoływania do zamykania kościołów. Czynią to ludzie, którzy jeszcze stosunkowo niedawno w czasie tej samej pandemii uważali, że ich miejscem jest ulica. Mówią to ludzie, dla których Kościół jest zwykłym budynkiem. Mamy prawo zapytać się: skąd oni są? Nie znają naszej historii narodu chrześcijańskiego od ponad 1050 lat i nie wiedzą, czym jest Kościół? – dopytywał.

Jednocześnie arcybiskup stwierdził, że "jest daleki od lekceważenia pandemii i jej skutków".

Abp Jędraszewski mówił o "ateizowaniu państwa i życia społecznego"

- Zawsze prosiłem i proszę o przestrzeganie związanych z nią obostrzeń dla dobra własnego i innych, ale w kontekście tego, co się dzieje, jak nie przywołać słów Jana Pawła II z Lubaczowa gdzie mówił: postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością – mówił metropolita krakowski.

Zacytował Jana Pawła II słowami: "potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły" i "nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie". - Słowa sprzed 30 lat są jakże aktualne – przekonywał.

- Doskonale wiemy, jak dzisiaj nie jest to łatwe w epoce postprawdy i powszechnego relatywizmu, który staje się wręcz dyktaturą – mówił Jędraszewski.

Jak dodał, "wielu jest tych, którzy czekają na prawdę Ewangelii" i mają oni prawo domagać się, by kapłani "poświadczali własnym życiem głoszone słowa Ewangelii".

Zdaniem metropolity krakowskiego dla wiernych "ważną rzeczą jest widzieć, że kapłani są ze sobą solidarni, ze swoim biskupem i między sobą".

Wielki Czwartek. Msza Krzyżma w bazylice Miłosierdzia Bożego

We mszy krzyżma, odprawionej w bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, uczestniczyli biskupi, kapłani i zakonnicy, ministranci, lektorzy, schole i nadzwyczajni szafarze komunii św. Tradycyjnie poświęcone zostały oleje święte, nastąpiło także odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Trzem hospicjom działającym w Krakowie metropolita krakowski przekazał ofiary z jałmużny kapłanów archidiecezji krakowskiej – w sumie 130 tysięcy złotych.

Źródło: PAP