Wielkanoc. Abp Jędraszewski apeluje o więcej mszy. "Podkreślajmy różnicę między transmisją a byciem w kościele"

Abp Jędraszewski: "Zachęcam do odprawiania dodatkowych mszy świętych"

Mimo tego, że eksperci ostrzegają, iż otwarte kościoły to potencjalne zagrożenie zakażenia koronawirusem, w świątyniach wciąż mogą gromadzić się ludzie. Według zaleceń Jędraszewskiego nabożeństwa można oglądać na transmisjach. Abp Jędraszewski podkreśla jednak, że "to nie to samo".