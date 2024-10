Wielka aktywność reżimu Kima. Powiało grozą. "Nie można tego lekceważyć"

- Sądzę, że mamy do czynienia z manifestem politycznym. Zobaczyliśmy wybuch, ale nikt nie zginął, a przypomnę, że w relacjach obu krajów bywały już sytuacje dużo gorsze. Choćby zatopienie południowokoreańskiego okrętu w 2010 roku , gdy zginęli marynarze. Tworzony jest propagandowy przekaz o gotowości do wojny, mobilizacji w społeczeństwie, i chociaż nie można tego lekceważyć, to znając historię eskalacji i napięć, nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków - mówi uspokajająco WP dr Oskar Pietrewicz, analityk ds. bezpieczeństwa w Azji Wschodniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.