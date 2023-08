Wielka akcja na Krymie. Rosjanie będą mobilizować

Rosjanie rozdają zagrabione działki

Według ukraińskich szacunków Rosja chce w ten sposób zyskać 40 tys. żołnierzy. "Wezwania (do wojska) będą rozdawane w asyście funkcjonariuszy policji albo Rosgwardii. Szczególna uwaga będzie zwracana na tzw. uchylających się od służby. Okupanci planują zmobilizować do 30 tys. osób oraz zaciągnąć do 10 tys. żołnierzy służby zasadniczej" – czytamy.