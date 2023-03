Rosjanom już brakuje żołnierzy. Rusza nowy pobór

Pojawiają się kolejne doniesienie o tym, że Rosja przygotowuje nowy pobór żołnierzy kontraktowych do armii. Od 1 kwietnia liczba poborowych ma wzrosnąć o 400 tysięcy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony już wysłało do regionów rozkazy wskazujące liczbę potrzebnych osób.

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu

Źródło: Ministry of Defence of the Russian Federation