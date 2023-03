Stany reagują. Chodzi o decyzję Polski w sprawie samolotów [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 384. dzień rosyjskiej inwazji. - Jeśli jakieś państwo chce dostarczyć myśliwce Ukrainie, z pewnością popieramy to, jeśli jest to suwerenna decyzja tego kraju - oświadczył we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. John Kirby skomentował w ten sposób zapowiedzi polskich władz dotyczące przekazania samolotów MIG-29 do Ukrainy. Śledź relację Wirtualnej Polski.