Przełom. Turcja ratyfikuje kandydaturę Finlandii do NATO

Szwecja

We wtorek szef rządu w Sztokholmie oświadczył, że Szwecja prawdopodobnie nie dołączy do NATO w tym samym terminie, co Finlandia. Ulf Kristersson wyjaśnił, że wynika to m.in. z "niechęci" Ankary do akceptacji członkostwa w Sojuszu jego kraju.