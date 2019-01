Wicepremier Szydło ma swój gabinet polityczny. Większy niż inni ministrowie

Jak ustaliła Wirtualna Polska, wicepremier Beata Szydło zatrudnia w gabinecie politycznym trzech pracowników. Dla porównania – inny wicepremier Jarosław Gowin, który dodatkowo kieruje resortem nauki i szkolnictwa ma w swoim gabinecie zatrudnionych dwóch doradców.

Szydło jest jedynym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego , który nie ma wykazu zadań do realizacji. Do tej pory premier nie wydał rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania wicepremier Szydło. Ale według urzędników Kancelarii Premiera fakt iż, jest przewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Ministrów, jest wystarczającym argumentem. - Ja mam obowiązki powierzone przez pana premiera. Pan premier zaproponował mi, żebym pracowała w rządzie, żebym dalej z nim współpracowała – broniła się Szydło w RMF FM.

Szydło na cenzurowanym

Nie przekonuje to nawet wyborców PiS . Z ubiegłorocznego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynikało, że większość Polaków nie wie, czym w rządzie zajmuje się Beata Szydło . Na pytanie "Czy wiesz, jakie ma obowiązki i jakie zadania realizuje Beata Szydło?", 71 proc. respondentów odpowiedziało "nie". Nie wie tego 61 proc. ankietowanych wyborców PiS i 74 proc. sympatyków PO.

Najwyraźniej nie przeszkodziło to Beacie Szydło zbudować licznego, jak na te okoliczności, gabinetu politycznego. Są w nim zatrudnione trzy osoby. To więcej niż w gabinecie politycznym wicepremiera i równocześnie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina . Polityk zatrudnia u siebie dwie osoby: Piotra Ziółkowskiego i Jana Strzeżka. Podobnie jest w resorcie sprawiedliwości na czele ze Zbigniewem Ziobro . Tam również w gabinecie zatrudnione są dwie osoby. Z kolei w resorcie środowiska i sportu, ministrom doradza tylko jedna osoba.

Asystenci w otoczeniu pani premier

Szydło ma również dwóch asystentów: 31 – letniego Michała Nowaka i 25 – letniego Damiana Walczyka. Ten pierwszy ma w swojej karierze epizod zawodowy w biurze poselskim Stanisława Ożoga i Polskim Związku Motorowym, Z kolei ten drugi pracował m.in. w biurze europoselskim Andrzeja Dudy , a także należał do młodzieżówki PiS.

Według portalu gabinetypolityczne.pl, pensja szefa gabinetu politycznego wiceprezes Rady Ministrów wynosi ok 12,2 tys. zł. Natomiast pensja asystenta bądź doradcy wynosi od 4,7 tys. zł do 7,5 tys. zł.

Co ciekawe, kiedy Beata Szydło pełniła funkcję szefowej rządu w jej gabinecie zatrudnionych było od 2 do 4 osób. Szeregowy doradca dostawał ok. 8 tys. zł, a główny doradca nawet 15,3 tys. zł.