"Wiadomości" uderzają w Brejzę. Jest zapowiedź pozwu wobec TVP

Badania kanadyjskich naukowców

"Wiadomości" nie podały jednak, że to nie Roman Giertych i i Krzysztof Brejza potwierdzili w ubiegłym tygodniu, że byli inwigilowani przy pomocy Pegasusa. Ujawniła to pracownia badawcza Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto, co opisała agencja Associated Press. Oprócz Giertycha i Brejzy podsłuchiwano też prokurator Ewę Wrzosek.