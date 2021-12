"Wiadomości" po raz kolejny zaskoczyły. Tak przedstawili decyzję Dudy

Dopiero później oddano głos prezydentowi. Zacytowany został fragment wypowiedzi Dudy, w którym przekonywał, że regulacje dotyczące funkcjonowania mediów w Polsce są potrzebne, ale "trzeba to zrobić dobrze". Materiał okrasiła komentarzem prowadząca program Edyta Lewandowska, mówiąc, że podobne rozwiązania do tych zaproponowanych w "lex TVN" funkcjonują we Francji i w USA.