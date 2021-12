Pegasus u senatora Brejzy. "Weszli do naszej sypialni, brak mi słów"

- A później przed wyborami do parlamentu w tym samym roku, kiedy Krzysztof był szefem sztabu wyborczego. Łącznie Pegasusem inwigilowano męża 33 razy. W międzyczasie zmieniał telefon, więc zaatakowano dwa aparaty. Atak kompletnie zdestabilizował pracę sztabu, a także kampanię wyborczą mojego męża. To było nie tylko nielegalne pozyskanie treści z telefonu, ale głownie zmanipulowanie i wykorzystanie ich. Każda inwigilacja jest czymś wstrętnym, ale w tym przypadku służby PiS zrobiły mojemu mężowi, coś co się robi w reżimach takich jak Rosja czy Białoruś. Zrobili to, co rosyjskie służby zrobiły z Aleksiejem Nawalnym. Służby "zblatowały się" z rządową telewizją. W kampanii wyborczej w 2019 r. wykradzione informacje z telefonu męża zmanipulowano, pokazano w TVP, a przekaz stał się osią kampanii. Te materiały pojawiły się kilkaset razy w przestrzeni publicznej. Ten temat przylgnął w kampanii. Materiały leciały praktycznie codziennie w "Wiadomościach" TVP. Ich wartość reklamowa – według moich szacunków – to ok. 13 milionów złotych. A to oznacza, że gdybyśmy w tym samym czasie chcieli przedstawić nasze stanowisko, to musielibyśmy wydać 13 milionów złotych. Proszę zwrócić uwagę: jaka to jest dysproporcja sił i środków? - opowiada Dorota Brejza.