Weto Orbana. UE szykuje "operacyjne rozwiązania"

W przypadku Ukrainy chodzi o propozycję przekazania jej 50 mld euro wsparcia. - Jestem przekonany i nastawiony optymistycznie co do tego, że będziemy w stanie spełnić naszą obietnicę wsparcia Ukrainy środkami finansowymi - stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Dodał, że do tej pory zgodziło się na to 26 państw członkowskich.