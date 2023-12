Donald Europejczyk wjeżdża na białym koniu [OPINIA]

Liczy się strumień

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują dziś, że zaliczkę w wysokości 5 mld euro wynegocjował premier Mateusz Morawiecki. A – w ocenie PiS-u – deklaracja unijnego komisarza była żenująca. Powód? Zdaniem PiS-u to dobitny dowód na to, że blokada wypłaty pieniędzy Polsce była pozamerytoryczna. Skoro bowiem za rządów PiS-u uzależniano przyznanie pieniędzy od spełnienia tzw. kamieni milowych, a teraz pojawiła się zapowiedź wypłaty bez zmiany polskiego ustawodawstwa, a jedynie na podstawie deklaracji przywracania praworządności - wychodzi na to, że był to szantaż.