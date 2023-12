Samotny Orban vs. cała Unia. 26 krajów ma plan na pomoc Ukrainie

Po dwudniowym szczycie w Brukseli unijni przywódcy mają świadomość, że szansa na to, by Viktor Orbán zmienił zdanie ws. finansowej pomocy Ukrainie, jest bliska zeru. Jeśli tak się stanie, 26 krajów Wspólnoty wdroży alternatywny plan, by środki i tak trafiły do Kijowa. Rozmowy już trwają - dowiaduje się WP.