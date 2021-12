Weto Andrzeja Dudy dla "lex TVN". Co piszą dziennikarze stacji?

"Czas zamieszania wokół 'lex tvn' to był czas gigantycznej solidarności z nami ze strony innych redakcji. To ujmowało i wzruszało szczególnie. I Wam, Koleżanki i Koledzy, nisko się kłaniam, dziękując. De facto to wszyscy jesteśmy jedną redakcją pod szyldem 'wolne media'" - napisała prezenterka TVN24 Anna Seremak, dziękując przedstawicielom innych mediów za solidarność zawodową.