Brejza wygrał z MON. Resort musiał ujawnić wydatki na podkomisję Macierewicza

Ministerstwo zrealizowało ten wyrok w piśmie skierowanym do senatora KO 23 grudnia. "Odpowiadająca wniosek z 24 lutego2021 roku, który wpłynął do Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…) informuję, że łączny koszt funkcjonowania Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku od dnia jej utworzenia do 24 lutego 2021 wyniósł 22 628 764 zł" - przekazała zastępca dyrektora centrum operacyjnego ministra obrony narodowej Anna Kuźma.