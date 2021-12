Co robi komisja Macierewicza? Politycy żądają publikacji raportu

Jeszcze dwa miesiące temu wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa mówił, że podkomisja smoleńska działa w myśl decyzji pozwalającej jej na funkcjonowanie do końca listopada. Mimo że chodziło o listopad bieżącego roku, to przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz pytany o to, czy ta wciąż prowadzi swoją działalność odpowiada krótko "Tak i owszem".