"Duża aktywność" Andrzeja Dudy. Minister zapowiada

Odnosząc się do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która trafiła już do Kancelarii Prezydenta, Kumoch wskazywał, że prezydent może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Od momentu przedstawienia mu ustawy Andrzej Duda ma 21 dni na decyzję.