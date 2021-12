Pegasus użyty wobec Giertycha. "Gangsterzy weszli w moje życie"

Pegasus użyty wobec polityków? "Citizen Lab bada kolejne telefony"

Były wicepremier odniósł się do sprawy we wtorkowym wydaniu "Kropki nad i". - Zaskoczony byłem skalą, bo - jak dowodzą eksperci z Citizen Lab - to ta skala była nadzwyczajna. Według ich badań byłem jedną z najbardziej inwigilowanych osób na świecie przez oprogramowanie Pegasus - przekazał Giertych.