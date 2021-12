Pegasus w Polsce? Opozycja chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia komisji ds. służb specjalnych

- To kolejne potwierdzenie tego, że mamy do czynienia z funkcjonowaniem systemu Pegasus w naszym kraju. Oficjalnych danych oczywiście na ten temat nie ma, władza informacji w tej sprawie ani nie potwierdza, ani im nie zaprzecza. Jedno jest pewne: zaufanie do tej władzy, nie tylko w tej sprawie, jest zerowe. Mimo to Kamiński i Wąsik powinni się z tego wytłumaczyć - dodaje polityk z sejmowej komisji ds. służb specjalnych i lider Nowoczesnej.