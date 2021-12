Rozmowy z nimi mogły zostać podsłuchane przez Pegasusa. Kontaktowali się z Giertychem w czasie, kiedy był inwigilowany

Swojego oburzenie nie ukrywa też senator PO Stanisław Gawłowski, który utrzymuje, że zarzuty korupcyjne, które usłyszał m.in. w 2018 roku, i zastosowany wobec niego tymczasowy areszt w związku z aferą melioracyjną, to polityczna wendetta. – Inwigilacja Romana Giertycha dotyczy 2019 roku, a to był dla mnie szczególnie ważny rok, bo PiS-owska prokuratura skierowała moją sprawę do sądu, a Giertych jest moim obrońcą. Podsłuchiwanie obrońcy to jest pogwałcenie konstytucji i mojego prawa do obrony. Nawet w PRL-u takich rzeczy nie robiło – komentuje.