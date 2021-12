Roman Giertych szpiegowany przez Pegasusa. Opisał szczegóły

Giertych zaatakowany Pegasusem. "Dzień po dniu, godzina po godzinie, rząd PiS-u chciał wiedzieć, co robię"

- Dzień po dniu, godzina po godzinie, rząd PiS-u chciał wiedzieć, co robię. Miał taką potrzebę, aby wiedzieć, z kim rozmawiam, miał potrzebę używania mikrofonu, kamer i nagrywania tego, co się wokół mnie dzieje. To, że to jest oczywiste przestępstwo, naruszenie tajemnicy adwokackiej, obrończej i prawa człowieka - to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz - to pokazuje polski rząd jako kraj w rodzaju takiego Egiptu, Syrii, gdzie rządzący absolutnie nie liczą z się z żadnymi programami demokratycznej opozycji, tylko używają programów wojskowych (...) do walki o zachowanie władzy - kontynuował mecenas.