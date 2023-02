Wczoraj "długo rozmawiał z Putinem". Dziś znowu atakuje Polskę

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował PAP, że w sobotę rano na wjazd z Białorusi do Polski czeka ok. 50 pojazdów ciężarowych, co oznacza 2 godziny oczekiwania. W 34-godzinnej kolejce po polskiej stronie stoi ok. 1,2 tys. tirów. W ciągu nocnej zmiany na przejściu w Koroszczynie odprawiono w obu kierunkach 722 ciężarówki.