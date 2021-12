Ważny białoruski generał przy polskiej granicy. "Zwrócił uwagę żołnierzy"

Ważny białoruski generał przy granicy

- To był człowiek, który zwrócił uwagę naszych żołnierzy i strażników granicznych swoim zachowaniem. Wyglądał na osobę skierowaną tam do jakiś działań nadzorczych, kontrolnych. Który wydawał się "trzymać rękę na pulsie" w związku z tym, co się działo na tym odcinku naszej granicy - powiedział Stanisław Żaryn.