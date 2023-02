Ważna deklaracja Warszawy. Chodzi o pilotów F-16

Premier podkreślił, że Polska, Europa i cały wolny świat stoją murem za Ukrainą. - Na pewno was nie zostawimy, będziemy wspierać Ukrainę aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa nad Rosją - dodał Morawiecki. Zaznaczył, że antywartości takie jak imperializm, kolonializm i nacjonalizm reprezentowane przez "ruski mir" muszą przegrać, gdyż nie ma dla nich miejsca w wolnym świecie.