Ważą się losy ministra Ziobry. Jasna deklaracja PiS

To oznacza, że tylko brak obecności posłów PiS podczas głosowania i pełna mobilizacja opozycji mogłyby przynieść sensacyjny wynik głosowania. Ale to opcja jest bardzo mało prawdopodobna. - Myślę, że nie ma się co spodziewać zatrzaśnięcia naszych posłów w trakcie tak ważnego głosowania. Jeśli chcielibyśmy odwołać Ziobrę, zrobilibyśmy to na naszych zasadach, a nie przy okazji wniosku opozycji – mówi nam ważny poseł PiS. Dodatkowo nie wiadomo, jak w głosowaniu zachowają się posłowie Agnieszka Ścigaj, Zbigniew Girzyński i Andrzej Sośnierz z koła Polskie Sprawy. Ścigaj, która weszła do rządu jako minister ds. integracji społecznej, jeszcze latem deklarowała, że poparłaby wniosek o odwołanie Ziobry, jeśli nie zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju.