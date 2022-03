Watykan gotowy do mediacji między Ukrainą a Rosją. Papież prosi o "zatrzymanie tej masakry"

Watykański sekretarz stanu oświadczył w niedzielę, że Stolica Apostolska jest gotowa do mediacji pomiędzy Ukrainą a Rosją, ale strona rosyjska nie odpowiedziała na inicjatywę Watykanu. - Oczywiście ta gotowość musi spotkać się z pragnieniem stron, by skorzystać z takiej pomocy - powiedział kard. Pietro Parolin. Papież Franciszek wezwał zaś do zakończenia "masakry" w Ukrainie.