Bennett nakłaniał Zełenskiego do kapitulacji? Izrael dementuje

Misja izraelskiego premiera

Naftali Bennett wyruszył w sobotę 5 marca w niespodziewaną podróż do Moskwy, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Bezpośrednio po rozmowie z rosyjskim przywódcą, Bennett miał dzwonić do Zełenskiego. Następnie odleciał prosto do Berlina. W niedzielę kontynuował swoje wysiłki, które określił "moralnym obowiązkiem".