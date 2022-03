Polityk Sługi Narodu: Przekroczyliśmy linię, zza której już nie ma powrotu

Wiemy, że w oblężonych miastach po ulicach jeżdżą pojazdy opancerzone, z których w kierunku bloków oddawane są serie z karabinów maszynowych. Potwierdziły się też informacje o braniu cywilów jako jeńców, o gwałtach oraz maruderstwie. Dzieje się dokładnie to samo, co podczas II wojny światowej. Myślę, że Polacy doskonale wiedzą, co to oznacza.