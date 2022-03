Gen. Pytel: Wywiad mówił to, co Putin chciał usłyszeć. Dlatego wpadł we własne sidła

Jeżeli na froncie nie idzie, to jest to dla niego problem. Na pewno mamy do czynienia z człowiekiem rozczarowanym, który nie reaguje przygnębieniem na porażki, ale pewnego rodzaju formą rozjuszenia. Wydaje mu się, że im mocniej dociśnie, tym większy efekt uzyska. To też jest trochę taka mentalność rosyjska, że ludzi trzeba trzymać za mordę, bo są leniwi i mało aktywni, trzeba ich zmuszać do różnych rzeczy. A niepokornego wybatożyć. Ale to nie jest szaleństwo. Tak funkcjonuje ta kultura od wieków.