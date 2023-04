Warszawa: ogromne awantury w urzędzie. Ludziom puszczają nerwy

- Cały czas jest handel numerkami i robią to te same osoby. W tej chwili nie wiemy, jaka jest cena, ale musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i w poniedziałki przyjeżdżamy wspierać taksówkarzy. Trochę utrudniliśmy im ten handel i nielegalne działania. Ale problem nadal nie został systemowo rozwiązany. Dwa tygodnie temu musiała interweniować policja. Oczekujemy od urzędu uproszczenia procedur i zlikwidowania biznesu, który powstał na sprzedaży numerów do obsługi. Urząd mówi, że to stan przejściowy, ale to trwa już osiem miesięcy - mówi nam taksówkarz Robert Matysak.