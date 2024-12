W Ukrainie zawrzało. Rodzice są gotowi wywozić nastolatków z kraju Eksperci ukraińskiego Sztabu Generalnego ostrzegli w mediach, że obecne tempo mobilizacji nie pokrywa strat ponoszonych na froncie. To jeden z argumentów za obniżeniem wieku osób podlegających mobilizacji do 18 lat. W kraju zawrzało, gdy urzędnicy USA postawili prezydenta Zełenskiego przed tym dramatycznym wyborem.

Ukraina

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine