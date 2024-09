Awantura na tyłach frontu. Wyzwiska i groźby wobec ukraińskiej polityczki

- Najważniejsza kwestia, równoległa do dramatycznych wydarzeń na froncie, to sprawa zezwolenia Ukrainie wykonywania uderzeń na terytorium Rosji z użyciem rakiet i systemów przekazanych przez zachodnich partnerów. Gdyby do takiej zgody doszło, o co zabiega prezydent Wołodymyr Zełenski, Ukraińcy pokazaliby o wiele większą skuteczność swoich operacji - komentuje były dyplomata.