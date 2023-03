W Izraelu mógł upaść rząd. Kneset zdecydował

Protesty przybrały na sile po zdymisjonowaniu przez premiera ministra obrony Joawa Galanta z powodu jego wypowiedzi, nawołujących do wstrzymania forsowanej przez rząd reformy sądownictwa - poinformował w niedzielę wieczorem portal dziennika "Jerusalem Post". Odwołany minister obrony wzywał premiera Netanjahu do wstrzymania prac nad reformą sądownictwa. Apelował też o wypracowanie kompromisu i zwrócił się do opozycji, by powstrzymała strajki rezerwistów sił zbrojnych i protesty przeciwko rządowi.