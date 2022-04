"W gruncie rzeczy tak". Terlecki pytany o wyjście Ziobry z koalicji

"Zerwanie koalicji to by oznaczało" - mówił. Zapytany, "czy to by oznaczało też przedterminowe wybory", a - jak dodała gazeta - "większość już teraz jest krucha, wisi na Pawle Kukizie", odpowiedział: "Chcielibyśmy tego uniknąć, bo to najgorszy z możliwych terminów. Wojna, napływ uchodźców. Głosowanie w tych okolicznościach byłoby bardzo trudne. Nie możemy też abstrahować od możliwych rosyjskich prowokacji. W warunkach samorozwiązania Sejmu kampania byłaby krótka - tylko 45 dni".