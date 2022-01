Zmiana w koalicji? PiS rozpuszcza plotki, żeby "zagrać" z Kukizem

Inny polityk partii rządzącej zauważa: - Paweł nic już dziś nie musi. To on z nami może grać, my dziś mamy ograniczone pole do orania konkurencji. Jeszcze niedawno jedna połowa opozycji go wyśmiewała, druga połowa nienawidziła. Dziś gonią za nim jak pieski i proszą o wsparcie, bo Paweł jest im potrzebny do obalenia PiS.