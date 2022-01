PiS chce skłócić posłów Kukiz’15? "Stoimy murem za Pawłem"

W WP napisaliśmy w środę, że jeśli PiS będzie blokowało projekt uchwały Kukiza i nie wniesie go do porządku obrad Sejmu, to Paweł Kukiz odmówi głosowania razem z PiS w kluczowych dla formacji Jarosława Kaczyńskiego sprawach. W czwartek potwierdził to sam lider Kukiz’15 w rozmowie z Polsat News.