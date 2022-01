Paweł Kukiz postawi ultimatum PiS? Ważą się losy komisji śledczej ds. podsłuchów

I przedstawiają kolejne kontrargumenty. - Gdybyśmy poparli formułę komisji, którą proponuje Kukiz, to PiS by to wykorzystało przeciwko nam. Dlaczego? Ano dlatego, że partia rządząca w takiej komisji miałaby większość. A więc posłowie PiS, którzy zasiedliby w takiej komisji, zapewne zdecydowaliby, że nie zajmujemy się Pegasusem za ich rządów, tylko zaczynamy od działania służb w czasach rządów PO. A na to się nie zgodzimy, bo skandaliczne metody służb widzimy w tej chwili, afera z Pegasusem powinna być zbadana natychmiast - mówią w rozmowie z WP liderzy klubów opozycyjnych.