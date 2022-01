Tusk niemal pewien komisji śledczej ws. Pegasusa

Tusk apelował również, by nie bagatelizować tej sprawy i nie przyzwyczajać się do realiów, w których afery podsłuchowe nie są czymś nie do zaakceptowania. - Na miłość Boga, nie przyzwyczajajmy się do tego. To jest rzecz absolutnie nie do zaakceptowania w żadnej demokracji, że władza tak namiętnie i zupełnie bez uzasadnienia podsłuchuje liderów opinii publicznej, prawników, polityków opozycji - mówił.