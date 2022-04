Majmurek: Zwycięstwo Fideszu to problem dla całej Europy. Także dla Polski [OPINIA]

Trudno się więc dziwić, do pewnego momentu wszyscy w PiS trzymali kciuki za kolejne zwycięstwo Fideszu. Sprawy niemiłosiernie skomplikowała jednak wojna. Przypomniała ona Europie i naszym rządzącym, że Orbán jest najbardziej prorosyjskim politykiem w regionie. Że w sytuacji wojny w sąsiednim kraju (Węgry mają 103 km wspólnej granicy z Ukrainą) potrafi zachowywać się wybitnie nielojalnie nie tylko wobec swojego sąsiada, ale i sojuszników z Unii Europejskiej. W tym wobec Warszawy. W jednym z wywiadów Orbán faktycznie oskarżył Polskę o to, że prąc do rozszerzenia NATO na wschód, sprowokowała Rosję do napaści na Ukrainę.