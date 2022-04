WP z Budapesztu: "Niesprawiedliwe" albo nawet "oszukane" wybory Orbána. Rekordowa liczba obserwatorów na Węgrzech

Poprzednie wybory parlamentarne na Węgrzech w 2018 r. zostały określone przez niezależnych obserwatorów jako "wolne, ale nie do końca sprawiedliwe". Partie opozycyjne mogły przedstawić swoich kandydatów, a wyborcy oddać głos zgodnie ze swoją wolą, jednak wszystko, co działo się wokół głosowania, spowodowało, że trudno było uznać, że wszyscy mieli równe szanse, by dotrzeć do elektoratu. Chodzi m.in. o przejęcie 80 proc. mediów oraz łączenie wydatków kampanijnych i partyjnych przez Fidesz. Linia pomiędzy tym, co partyjne, a państwowe niemal całkowicie się zatarła.