WP z Budapesztu: Putin osiodłał Orbána. Ludzie wyjdą na ulice

Walcząca o reelekcję partia rządząca jednocześnie przekonuje, że jej rywal Péter Márki-Zay, kandydat sześciu zjednoczonych partii opozycyjnych na premiera, to tak naprawdę marionetka, którą kieruje Ferenc Gyurcsány, były premier Węgier w latach 2004-2009. Gyurcsány to niepopularny wśród sporej części Węgrów polityk, który po latach kryzysu gospodarczego, podał się do dymisji. Już w 2006 r. węgierskie radio ujawniło nagranie z zamkniętego spotkania, w którym przyznał się on do zakłamywania danych gospodarczych, jednak do 2009 r. odmawiał odejścia z urzędu.