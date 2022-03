Wybory na Węgrzech. "Żeby Orbán przegrał, na Ukrainę musiałaby spaść bomba atomowa"

Wtedy duża część świata, nawet większość Ukraińców, nie spodziewała się, że zacznie się wojna na pełną skalę. To prawda, natomiast różnica między rządzącymi a opozycją na Węgrzech jest taka, że według doniesień medialnych Stany Zjednoczone już w listopadzie przekazywały sojusznikom informacje wywiadowcze o tym, że do inwazji dojdzie. Dlatego z perspektywy czasu zupełnie inaczej odczytuje się zachowania rządu: wizytę Orbána u Putina na trzy tygodnie przed wojną czy medal od Putina dla szefa węgierskiego MSZ. Brutalne działania Rosjan w ogóle nie zmieniły podejścia Fideszu? W dniu rozpoczęcia inwazji węgierskie prorządowe gazety krzyczały zgodnie na okładkach "nie wyślemy broni do Ukrainy" i "opozycja chce wysłania naszych chłopców do Ukrainy". Tak ukształtowała się cała narracja, że głosowanie na blok opozycji to narażanie Węgier na to, że będą atakowane szlaki dostaw gazu. Pojawił się też przekaz, że opozycja chce, żeby węgierscy żołnierze ginęli w Ukrainie. Fidesz za każdym razem podkreśla, że jeśli wygra opozycja, to natychmiast zapakuje żołnierzy i broń do samolotów i wyśle do Ukrainy.