Ziobryści grożą PiS: koalicja wisi na włosku. Kulisy przepychanek w rządzie

- Takie rozwiązanie oznacza możliwość wysadzenia polskiego sądownictwa. Oddamy wówczas władzę sędziom ze stowarzyszenia sędziów polskich "Iustitia" – komentuje polityk z otoczenia Zbigniewa Ziobry. Poseł zaznacza, że możliwe są niewielkie ustępstwa, ale "na pewno nie będzie zgody na podważanie statusu sędziów". - Cała odpowiedzialność spadnie na nas. Nikt nie będzie pamiętał, że to projekt prezydenta. To dla nas sprawa fundamentalna, więc jeżeli ustawa przejdzie, nie wyobrażamy sobie dalszej obecności w koalicji. Mimo że to będzie trudny dla nas wybór, to sprawa jest fundamentalna – deklaruje współpracownik Zbigniewa Ziobry.